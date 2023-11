Geldpolitik: De Cos (EZB) – Diskussion über Zinssenkungen absolut verfrüht

Am Freitag versuchten mehrere EZB-Ratsmitglieder, die traditionell eher für eine straffe Geldpolitik eintreten, den Spekulationen auf rasche EZB-Zinssenkungen am Finanzmarkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn aktuell geht aus den Kursen am Geldmarkt hervor, dass Investoren schon für den April 2024 mit einem ersten Schritt nach unten rechnen. De Cos lehnt eine explizite Zinsprognosen der Euro-Notenbank - in der Fachwelt „forward guidance“ genannt - momentan ab. Währungshüter hielten es angesichts der derzeit hohen Unsicherheit nicht für sinnvoll, solchen Aussagen zu treffen, führte er aus. „Ich erwarte das kurz und mittelfristig nicht.“