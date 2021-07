Geldpolitik Die EZB ist auf dem Weg in den ewigen Nullzins

Auf diese Weise verschaffen sie sich den Spielraum, durch das Vorschieben von (in der Sache unbegründeten) Zweifeln an der Nachhaltigkeit höherer Inflationsraten an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Im Extremfall lässt sich die längst überfällige Anhebung der Leitzinsen so auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben.