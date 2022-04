Geldpolitik Die EZB missachtet ihr Mandat

Die Flexibilität, mit der die EZB bei der Wiederanlage von Tilgungszahlungen im Rahmen ihres PEPP-Programms vorgeht, könnte ihr als Blaupause für das APP-Programm dienen. Auch beim APP will die EZB nach dem Ende der Nettokäufe Tilgungszahlungen noch für längere Zeit in den Kauf von neuen Papieren stecken. So könnte die EZB in Zukunft auslaufende Bundesanleihen durch den Erwerb von italienischen oder spanischen Staatsanleihen ersetzen. Das stützte deren Kurse und drückte die Finanzierungskosten der Regierungen.