Geldpolitik : Die EZB steuert auf einen Konflikt mit den Finanzministern zu

Die US-Notenbank Fed hat es getan, die Bank von England hat es getan, die Schweizerische Nationalbank hat es getan und die norwegische Zentralbank hat es getan. Alle wichtigen Zentralbanken haben in dieser Woche ihre Leitzinsen angehoben. An diesem Mittwoch schloss sich die Europäische Zentralbank (EZB) dem Zinstreck nach oben an. Die Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde haben alle drei Leitzinsen um jeweils 0,5 Prozentpunkte angehoben. Der entscheidende Zins für die Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB, der die Untergrenze für den Zins am Interbankenmarkt markiert, liegt nun bei 2,0 Prozent.