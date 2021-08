Geldpolitik Die Fed und die EZB gehen getrennte Wege

Vielmehr beherrscht in der Eurozone die Angst vor einem Auseinanderbrechen der Währungsunion das Kalkül der Notenbanker. Hochverschuldete Südländer wie Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und Portugal dürften bei steigenden Zinsen schnell an den Punkt gelange, an dem Kapitalanleger an der Solvabilität dieser Länder zweifeln. Das triebe die Zinskosten für die Regierungen weiter nach oben. Die EZB stände dann vor der Entscheidung, entweder einen Staatsbankrott und möglichen Austritt dieser Länder aus der Währungsunion hinzunehmen – oder sie komplett mit der Notenpresse zu finanzieren.