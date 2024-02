Geldpolitik Die Fed will mit Zinssenkungen warten – gut so!

Es war eine kalte Dusche, die Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, den Teilnehmern an den Finanzmärkten gestern verpasst hat. Er könne sich nicht vorstellen, dass er und seine Kollegen bereits bei der nächsten Sitzung im März den Entschluss fassen, den Leitzins zu senken, sagte Powell auf der Pressekonferenz nach dem Treffen der Notenbanker am Mittwoch in Washington. Damit zerplatzten die Hoffnungen all jener Anleger, die auf eine rasche Lockerung der Geldpolitik gesetzt hatten.