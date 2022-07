Geldpolitik: Die Fed zeigt der EZB, wie man die Inflation bekämpft

Der Zinserhöhungszyklus in den USA geht in die nächste Runde. Am Mittwoch hoben die Notenbanker der Fed den Leitzins wie von der Mehrheit der Analysten erwartet erneut um 75 Basispunkte an. Der Zielsatz für Tagesgeld am Interbankenmarkt liegt nun bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Statt sich mit Trippelschritten voranzutasten, hat die US-Notenbank die Sieben-Meilen-Stiefel angezogen. Nach dem großen Zinsschritt im Juni von 75 Basispunkten folgte in dieser Woche nun ein weiterer ebenso großer Zinsschritt.