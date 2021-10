Geldpolitik Die Inflationsängste erreichen den EZB-Tower

So also sehen Rückzugsgefechte der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Gerade einmal vier Wochen ist es her, da warf EZB-Direktorin Isabel Schnabel in einer Rede Medien und Ökonomen vor, mit Warnungen vor dem Comeback der Inflation „die Ängste der Menschen zu bedienen, ohne die Ursachen der Preisentwicklung zu erklären“. Tatsächlich gäbe es „nicht den geringsten Hinweis darauf, dass die aktuelle Geldpolitik zu permanent höherer Inflation oberhalb von zwei Prozent oder gar zu einer Hyperinflation führen wird“, belehrte Schnabel ihre Zuhörer.