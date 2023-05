Geldpolitik Die Notenbanken sitzen in der Falle

Anders als in früheren Zyklen fällt diesmal jedoch die Reaktion des Arbeitsmarktes auf die geldpolitische Straffung weitaus moderater aus. Statt einzubrechen, boomt der Stellenmarkt in den USA weiter. Der Grund dafür ist die demografisch bedingte Verknappung von Arbeitskräften, die eine tektonische Verschiebung von Angebot und Nachfrage und damit eine Neuverteilung der Verhandlungsmacht zugunsten der Arbeitnehmer ausgelöst hat. So entfallen auf jeden Arbeitslosen in Amerika aktuell 1,7 offene Stellen. In den zwölf Monaten bis März sind im Monatsschnitt rund 345.000 neue Stellen entstanden, mehr als drei Mal so viele wie nötig, um die auf den Arbeitsmarkt drängenden Erwerbspersonen mit Jobs zu versorgen.