Geldpolitik Die Notenbanken stehen vor einem Drahtseilakt

In einer Rede in Frankfurt am 20. März bekräftigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde das, was ich schon auf der Pressekonferenz am 7. März nach der Sitzung für ihr beabsichtigtes Signal hielt – nämlich, dass die Zentralbank bis zu ihrer Sitzung im Juni wahrscheinlich über genügend Informationen verfügen wird, um eine Zinssenkung in Betracht zu ziehen.