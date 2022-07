Geldpolitik Die Fed zeigt der EZB, wie man die Inflation bekämpft

Insbesondere die Arbeitsmarktdaten sprechen derzeit (noch) nicht für eine Rezession. So legte die Beschäftigung in den vergangenen Monaten im Schnitt um 400.000 Personen pro Monat zu. Viele Unternehmen suchen weiterhin händeringend nach Arbeitskräften. Auf jeden Arbeitslosen entfallen rein rechnerisch zwei offene Stellen. Auf Rückfragen erklärte Powell denn auch mehrfach, er sehe die US-Wirtschaft derzeit nicht in einer Rezession. Allerdings werde der Pfad für die Fed schmaler, die Inflation einzuhegen, ohne die Wirtschaft in die Rezession zu stürzen. Die Wirkungen der bisher erfolgten Zinserhöhungen seien noch nicht vollständig in der Realwirtschaft angekommen, sagte Powell.