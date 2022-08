Geldpolitik: El-Erian: Fed „hat am Steuer geschlafen“, darf nun nicht kneifen

„Die Fed ist so spät dran, dass sie zwei Herausforderungen zu bewältigen hat: den Inflationsgeist wieder in die Flasche zu kriegen und bei Wirtschaftswachstum und Ungleichheit nicht zu viel Schaden anzurichten“, sagte El-Erian, der Chefberater der Allianz SE, am Donnerstag in der Sendung „Surveillance“ von Bloomberg Television.