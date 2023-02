Geldpolitik: Erneute Notfall-Anleihenkäufe der japanischen Notenbank

Japans Notenbank hat sich erneut mit Notfall-Anleihenkäufen gegen einen Ausverkauf am Bondmarkt gestemmt. Zehnjährige Staatsanleihen durchbrachen zuvor am Mittwoch den zweiten Tag in Folge die Renditeobergrenze von 0,5 Prozent, die die Währungshüter ihm Rahmen ihrer ultralockeren Geldpolitik verteidigen wollen.