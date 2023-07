Geldpolitik: Ex-Fed-Chef Ben Bernanke hilf Bank of England bei Prognosen

Die Bank of England (BoE) holt sich mit dem früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke Expertise von außen, um ihre nicht immer treffsicheren Prognosen zu verbessern. Ziel der Überprüfung sei es, die Vorhersagen „in Zeiten der Unsicherheit“ weiterzuentwickeln, teilte die Notenbank am Freitag mit. Bernanke wurde voriges Jahr mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Er hatte die USA als Notenbankchef durch die Weltfinanzkrise sowie die anschließende Rezession gesteuert und die Wirtschaft mit seiner lockeren Geldpolitik schließlich wieder auf Wachstumskurs gebracht. Er wird in seinem neuen Amt von einer Abteilung der BoE unterstützt. Er soll im Frühjahr 2024 zum Abschluss der Prüfung Bericht erstatten.