Geldpolitik: EZB-Aufsicht: Banken sollen krisenfester werden

Geldhäuser im Euro-Raum sollen aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht ihre Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle und geopolitische Krisen stärken. Das sei einer der drei vorrangigen Schwerpunkte, die die Europäische Zentralbank (EZB) für die Jahre 2023 bis 2025 in der Aufsicht über die Institute verfolgen will, wie sie am Montag in Frankfurt ankündigte.