Geldpolitik: EZB-Chefökonom erwartet anhaltendes Wirtschaftswachstum

Die Wirtschaft in der Eurozone wird nach Ansicht von EZB-Chefökonom Philip Lane voraussichtlich in den nächsten Jahren auf Wachstumskurs bleiben. Es sei unwahrscheinlich, dass es zu einer schweren und anhaltenden Rezession kommen werde, sagte Lane in einem am Freitag veröffentlichten Podcast der Europäischen Zentralbank (EZB). Die aktuelle Geldpolitik bringe mit sich, dass die hohen Zinsen eine Verringerung der Nachfrage auslösten.