Geldpolitik: EZB-Chefökonom Lane: Notenbank muss in nächsten Sitzungen weiteren Boden gut machen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Einschätzung ihres Chefvolkswirts Philip Lane noch weitere Maßnahmen ergreifen, bis die Leitzinsen die Konjunktur nicht mehr antreiben. „Dem EZB-Rat ist voll bewusst, dass auf den nächsten Sitzungen ein weiterer Weg zurückgelegt werden muss, um das bestehende hochgradig konjunkturfördernde Niveau der Leitzinsen zu verlassen“, sagte Lane am Dienstag auf einer Veranstaltung in New York. Zahlenmäßige Schätzungen seien aber mit einer erheblichen Unsicherheit versehen.