Geldpolitik: EZB-Chefökonom: Zinsstakkato entfaltet volle Wirkung erst in nächsten Jahren

Die Zinserhöhungsserie der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung ihres Chefvolkswirts Philip Lane erst in den nächsten Jahren ihre volle Wirkung entfalten. In den kommenden Monaten werde die Übertragung der Geldpolitik auf die Wirtschaft über die Banken wahrscheinlich noch stärker ausfallen, sagte Lane am Mittwoch auf einer Konferenz des National Bureau of Economic Research (NBER) in Cambridge bei Boston.