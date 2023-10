Geldpolitik: EZB-Chefvolkswirt erwartet vorerst keine Abkehr von hohen Zinsniveaus

Er persönlich benötige noch mehr Informationen über die Lohnabschlüsse für 2024, führte Lane aus. Die EZB werde noch bis zum Frühjahr warten müssen, bevor in vielen Ländern diese Informationen veröffentlicht werden. „Es wird also noch einige Zeit dauern, bis wir ein hohes Maß an Zuversicht haben können, dass die Inflation auf dem Weg zurück zu zwei Prozent ist.“