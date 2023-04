Geldpolitik: EZB-Chefvolkswirt: Im Mai könnte weiterer Zinsschritt folgen

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) vor einem Monat in den USA hatte an den Finanzmärkten Schockwellen ausgelöst und Angst vor einer neuen Bankenkrise geschürt. Der Notverkauf der Schweizer Credit Suisse fachte diese Sorgen erneut an. Inzwischen hat sich die Lage an den Finanzmärkten aber wieder etwas beruhigt.