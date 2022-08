Geldpolitik: EZB-Chefvolkswirt Lane plädiert für „gleichförmiges Tempo“ bei weiteren Zinsschritten

Am Wochenende hatten sich mehrere EZB-Währungshüter auf dem Geldpolitik-Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole für einen erneuten großen Zinsschritt im September stark gemacht. Die EZB hatte im Juli im Kampf gegen die Inflation die Zinswende eingeleitet und dabei die Schlüsselsätze, anders als vorher in Aussicht gestellt, um kräftige 0,50 Prozentpunkte erhöht. Der Leitzins liegt damit aktuell bei 0,50 Prozent. Es war die erste Zinsanhebung seit elf Jahren.