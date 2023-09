Geldpolitik: EZB debattiert über Überschussliquidität – Höhere Mindestreserven für Banken?

Da die Zinsen wohl mindestens bis Dezember konstant gehalten würden, konzentrierten sich die Euro-Wächter nun auf das Geld, das sie im Laufe von rund einem Jahrzehnt durch billionenschwere Käufe von Staatsanleihen und anderen Schuldentiteln in das Bankensystem der Euro-Zone gepumpt haben. Die Debatte werde voraussichtlich auf der auswärtigen Zinssitzung in Athen am 26. Oktober beginnen.