Geldpolitik: EZB-Direktor Panetta gegen zu aggressiven Zinserhöhungskurs

Die EZB sollte aus Sicht von Notenbankdirektor Fabio Panetta auf ihrem Zinserhöhungskurs nicht zu aggressiv voranschreiten. Solange die Inflationserwartungen in der Spur blieben, solle die Geldpolitik adjustieren aber nicht überreagieren, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsgremiums der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag auf einem Finanzkongress in Florenz laut Redetext.