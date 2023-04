Geldpolitik: EZB-Direktorin Schnabel: „Komplexe Situation“ vor der nächsten EZB-Ratssitzung

Die Verkürzung ihrer Bilanz sei der EZB bislang gut gelungen, so Schnabel. Die Märkte hätten die Umkehr der quantitativen Lockerung verdauen können. Unklar sei jetzt noch der Endpunkt beim Bilanzabbau, also wie groß das Buch der EZB längerfristig bleiben solle. Darüber werde derzeit noch diskutiert, so Schnabel.