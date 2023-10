Geldpolitik: EZB-Direktorin Schnabel: Nicht zu früh Sieg über die Inflation verkünden

EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnt davor, die Inflation vorzeitig für besiegt zu erklären. Der jüngste Anstieg der Ölpreise zeige der Notenbank, es stehe nicht fest, dass sich die Inflation von nun an nur abschwäche, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem am Freitag veröffentlichten Interview der kroatischen Zeitung „Jutarnji List“.