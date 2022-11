Geldpolitik: EZB-Direktorin Schnabel sieht kaum Spielraum für kleinere Zinsschritte

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die hohe Inflation bereits drei Mal in Folge die Zinsen angehoben. Im September und Oktober wurden die Schlüsselsätze sogar jeweils um ungewöhnlich kräftige Schritte von jeweils 0,75 Prozentpunkten nach oben gesetzt. Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen und der am Finanzmarkt momentan als der maßgebliche Zinssatz gilt, liegt damit aktuell bei 1,5 Prozent. Zuletzt war am Finanzmarkt davon ausgegangen worden, dass das neutrale Zinsniveau beim Einlagensatz in einer Spanne zwischen 1,5 und 2,0 Prozent anzusiedeln ist.