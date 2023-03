Geldpolitik: EZB-Direktorin: Zugrunde liegende Inflation erweist sich als hartnäckig

Der anhaltend starke Preisschub treibt laut EZB-Direktorin Isabel Schnabel die Währungshüter um. Dabei hat die Volkswirtin die sogenannte Kernrate im Blick, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, wie sie am Mittwoch auf einer Konferenz der National Association for Business Economics (NABE) in Washington sagte.