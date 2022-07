Geldpolitik: EZB-Kritiker Kerber erwägt Klage gegen neues Notenbank-Kriseninstrument

Der Finanzwissenschaftler gehört in Deutschland zu den schärfsten Kritikern der Staatsanleihen-Kaufprogramme der EZB. In den vergangenen Jahren war er einer der führenden Köpfe hinter den zahlreichen Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht gegen die Käufe. In den meisten Fällen blieben die Klagen erfolglos. Im Mai 2020 hatte das Gericht in seinem Urteil der EZB vorgehalten, die Verhältnismäßigkeit von Anleihenkäufen in ihrem Kaufprogramm PSPP nicht ausreichend begründet zu haben. Damit stellte sich Karlsruhe gegen ein früheres EuGH-Urteil. Auch gegen das Pandemie-Notfallkaufprogramm PEPP hatte Kerber in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht.