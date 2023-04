Geldpolitik: EZB kritisiert Ungarns Regierung – Unabhängigkeit der heimischen Notenbank verletzt

Ungarns Regierung verletzt aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) die Unabhängigkeit der heimischen Notenbank. Die Regierung in Budapest habe einen Erlass verabschiedet, der unter anderem bestimmten Finanzfirmen untersage, ein von der Notenbank begebenes Schuldeninstrument in der Landeswährung Forint zu erwerben, teilte die EZB am Mittwoch mit.