Geldpolitik: EZB: Öffentliche Hilfe für Banken nicht selbstverständlich

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Finanzinstitute davor gewarnt, sich bei einer erneuten Verschärfung der Lage wiederum auf ein Einspringen öffentlicher Stellen zu verlassen. Es gebe in der Branche die Tendenz, es als selbstverständlich vorauszusetzen, dass der öffentliche Sektor dann schon einspringen werde, wenn sich die Lage verschlechtere, sagte der oberste Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, am Montag auf der Euro Finance Week in Frankfurt.