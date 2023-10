Der Arbeitsmarkt im Euro-Raum hält sich aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde trotz zehn Zinserhöhungen der Notenbank in Serie und einer sich eintrübenden Konjunktur weiter robust. „Der Arbeitsmarkt zeigt noch keine wirklichen Anzeichen einer Abschwächung“, sagte Lagarde am Samstag auf einer Konferenz in Marrakesch.