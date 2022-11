Geldpolitik: EZB-Rat Centeno argumentiert für kleineren Zinsschritt im Dezember

Nach zwei Zinsschritten in Höhe von einem Dreiviertelprozentpunkt kann es sich die Europäische Zentralbank leisten, das Tempo der geldpolitischen Straffung zu reduzieren, findet EZB-Ratsmitglied Mario Centeno. Der portugiesische Notenbankchef erklärte am Montag in Lissabon, dass er zwar Spielraum für eine weitere Zinsanhebung in der Sitzung am 15. Dezember sehe, doch fügte er hinzu, dass „es Bedingungen gibt - viele Bedingungen - für einen Anstieg um weniger als diesen Betrag“.