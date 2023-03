Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Holzmann: Gibt nicht notwendigerweise drei weitere Zinsschritte

„Nun, was sich in der Zwischenzeit ergeben hat, ist, dass durch diese Krisen und Hilfsmaßnahmen, die Liquidität im Finanzsystem gesunken ist“, sagte Holzmann auf die Frage im ORF-Fernsehen, ob er angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor an dieser Forderung festhalte. Der EZB gehe es um die Inflationsbekämpfung, wenn sich aber durch die Verknappung der Liquidität auf den Finanzmärkten bereits eine deflationäre Entwicklung oder ein Rückgang der Inflation abzeichne, müsse man die Zinsen nicht noch weiter anheben, sagte Holzmann. „Oder man kann die Zinserhöhung langsamer gestalten“, fügte er an.