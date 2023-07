Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Villeroy gegen Erhöhung von Inflationsziel

Villeroy erklärte zudem, die Zinserhöhungen der EZB hätten wohl bald ihren Höhepunkt erreicht. Man werde die Leitzinsen so lange auf hohem Niveau halten, bis die Auswirkungen auf die Wirtschaft spürbar seien. Für die Zinssitzung am 27. Juli in Frankfurt stellte EZB-Chefin Lagarde bereits eine weitere Anhebung in Aussicht. Was danach geschehen soll, ist noch offen. EZB-Vizechef Luis de Guindos betonte am Freitag: „Unser Job ist noch nicht erledigt.“