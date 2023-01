Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Villeroy: Lagardes 50-Basispunkte-Aussage ist noch gültig

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau die derzeit hohe Inflation im Euro-Raum erfolgreich zurückdrängen. „Wir werden die Inflation zurückbringen in Richtung zwei Prozent bis Ende '24 oder '25“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in Davos am Rande des Weltwirtschaftsforums dem Sender Bloomberg TV.