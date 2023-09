Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Villeroy sieht Erfolge im Kampf gegen Inflation

Die EZB hatte in der vergangenen Woche die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geschäftsbanken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, stieg damit von 3,75 auf 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Die EZB signalisierte zudem, dass damit möglicherweise fürs erste der Zinshöhepunkt erreicht sein könnte.