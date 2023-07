Geldpolitik: EZB-Ratsmitglieder: Nähern uns dem Ende der Zinserhöhungen

Stournaras EZB-Ratskollege, Litauens Notenbankchef Gediminas Simkus, geht allerdings nicht von raschen Zinssenkungen aus. Aus seiner Sicht ist es unwahrscheinlich, dass die EZB die Zinssätze noch in diesem Jahr oder in der ersten Jahreshälfte 2024 nach unten bewegen wird. Damit wies der Euro-Wächter Börsenspekualationen zurück, in denen bereits von ersten Zinssenkungen Anfang des nächsten Jahres ausgegangen wird. Auch aus Sicht von Simkus befindet sich die EZB bereits mit ihren Schlüsselzinsen am oder nahe am Gipfel. Die Daten würden darüber entscheiden, ob ein weiterer Zinsschritt im September oder zu einem späteren Zeitpunkt nötig sei.