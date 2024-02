Geldpolitik: EZB steuert laut De Cos auf Zinssenkung zu

Der nächste geldpolitische Schritt der Europäischen Zentralbank (EZB) wird laut Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos eine Zinssenkung sein. „Es ist bereits sehr wichtig für die europäischen Bürger zu wissen, dass wir zuversichtlich sind, dass der nächste Schritt eine Senkung sein wird“, sagte das Mitglied des EZB-Rats, der über die Zinsen in der Euro-Zone entscheidet, am Dienstag auf einer Veranstaltung in Zypern. Es sei aber auch klug, mit Blick auf den Zeitpunkt vage zu bleiben, fügte er hinzu.