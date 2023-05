Geldpolitik: EZB-Studie: Zinserhöhungen entfalten volle Wirkung erst 2024

Die Ergebnisse zeigten, dass die geldpolitischen Straffungsschritte wahrscheinlich die Wirtschaftsaktivitäten und die Inflation im Zeitraum 2023 bis 2025 erheblich dämpfen werden, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mit. „Der größte Teil der Auswirkungen auf die Inflation wird voraussichtlich im Zeitraum ab 2023 eintreten, mit einem Höhepunkt der Auswirkungen 2024“, hieß es in der Studie. Sie ist Teil des jüngsten Wirtschaftsberichts der Notenbank, der am Freitag veröffentlicht werden soll.