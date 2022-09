Geldpolitik: EZB-Vize de Guindos: Keine Schätzungen zum endgültigen Niveau der Zinsen

Die EZB strebt zwei Prozent Teuerung als Idealwert für die Wirtschaft in der Euro-Zone an. Im August lag die Inflation allerdings angeheizt durch den Energie-Preisschub im Zuge des Ukraine-Kriegs bei 9,1 Prozent. Die Notenbank hatte deshalb vergangene Woche die Zinsen um ungewöhnlich kräftige 0,75 Prozentpunkte erhöht. Es war die stärkste Zinsanhebung seit Einführung des Euro-Bargelds 2002. EZB-Präsidentin Lagarde hatte weitere Zinsschritte nach oben in Aussicht gestellt.