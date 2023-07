Geldpolitik: EZB-Vize de Guindos: Kerninflation lässt langsam nach

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet genau auf die zugrundeliegenden Inflationstrends. Sie sind ein wichtiger Faktor für die Festlegung der Geldpolitik in der Eurozone. Zuletzt hatte sich die Gesamtinflation in der 20-Länder-Gemeinschaft im Juni auf 5,5 Prozent abgeschwächt von 6,1 Prozent im Mai. Damit liegt das Inflationsziel der Euro-Wächter von zwei Prozent aber immer noch weit entfernt. Die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben, war sogar leicht gestiegen auf 5,4 Prozent von 5,3 Prozent im Mai. Viele Währungshüter treibt dies um. Die hohe Kernrate bereite Sorgen, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Donnerstag in Stuttgart. "Die Oberfläche unseres Motors ist zwar nicht mehr ganz so heiß. Aber der Kern ist noch immer überhitzt, er muss weiter abgekühlt werden", merkte er an.