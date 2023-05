Geldpolitik: EZB-Vize de Guindos: Neuste Inflationsdaten zeigen positive Entwicklung

Auch in Italien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai abgeschwächt, wenn auch weniger als erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich der HVPI um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg 8,7 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Rückgang auf 7,5 Prozent gerechnet.