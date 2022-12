Geldpolitik: EZB-Vize de Guindos warnt vor einer „kurzlebiger Rezession“

„Die hohen Inflationsraten, die wir in ganz Europa beobachten, gehen mit einer wirtschaftlichen Verlangsamung und geringem Wachstum einher“, sagte er in einem Interview, dass am Dienstag auf der Website der EZB veröffentlicht wurde. „Es ist sehr wichtig, dass Einzelpersonen wie auch Unternehmen umsichtig sind und sich auf die langfristige Perspektive konzentrieren.“