Geldpolitik: EZB-Vize de Guindos: Weiter entschlossenes Handeln notwendig

Die EZB muss aus Sicht ihres Vizechefs Luis de Guindos im Kampf gegen die ausufernde Inflation energisch vorgehen. Entschlossenes Handeln sei unerlässlich, um die Inflationserwartungen in der Spur zu halten, sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag auf einer Finanzkonferenz in Lissabon.