Geldpolitik EZB-Vize: Euro-Schwäche ein Grund für kräftige Zinsanhebung

Die Euro-Schwäche war laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos einer der Gründe für die Entscheidung, die Zinsen kräftiger als zuvor in Aussicht gestellt anzuheben. „Der Wechselkurs wurde natürlich in unserer Diskussion letzte Woche berücksichtigt, da wir uns seines Einflusses auf die Entwicklung der Inflation bewusst sind“, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der estnischen Zeitung „Postimees“. Der Kursrückgang des Euro sei einer der Faktoren, die hinter der hohen Inflation und dem Anstieg der Energiepreise stünden. Der Euro hat seit Jahresbeginn rund zehn Prozent an Wert eingebüßt und lag zuletzt mit 1,0242 Dollar nur knapp über der Parität zur US-Währung.