Geldpolitik: EZB-Vize hält zeitweises Wiederaufflammen der Inflation für möglich

Die Inflation im Euroraum könnte laut EZB-Vize Luis de Guindos trotz der straffen Zinspolitik in den kommenden Monaten zeitweise erneut wieder zulegen. Dabei spielten auch sogenannte Basiseffekte eine Rolle, sagte der Stellvertreter der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde am Montag auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt.