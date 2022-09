Geldpolitik: EZB-Vize: Konjunkturschwäche und Zinswende könnte auch Banken treffen

Die Konjunktureintrübung und höhere Zinsen werden aus Sicht von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos an den Banken nicht spurlos vorübergehen. „Man muss berücksichtigen, dass wir eine Abkühlung der Konjunktur haben werden und dass höhere Zinsen gleichzeitig klare Auswirkungen auf die Solvenz von Unternehmen haben“, sagte der Stellvertreter von Notenbankchefin Christine Lagarde am Dienstag auf einer Finanz-Veranstaltung in London.