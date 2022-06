Geldpolitik: EZB-Vize – Neues Werkzeug darf Inflationsbekämpfung nicht stören

Die EZB will einer „ungerechtfertigten“ Ausweitung des Renditeabstands - des sogenannten Spreads - zwischen den Schuldenpapieren der Kernländer der Euro-Zone und der Peripherie entgegenwirken. In den vergangenen Wochen waren diese bereits stark auseinandergelaufen. Für Papiere aus Ländern wie Italien verlangen Investoren Risikoaufschläge, was die Staatshaushalte in Rom und anderswo belasten dürfte. Diese Fragmentierung gehöre zu den größten Sorgen der EZB, sagte de Guindos. Deshalb habe sie sich dazu verpflichtet, diese zu bekämpfen. Einzelheiten dazu seien aber noch nicht im EZB-Rat besprochen worden.