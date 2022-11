Geldpolitik: EZB-Vize rechnet mit keinem raschen Abklingen der hohen Inflation

Der starke Preisschub im Euro-Raum wird nach Einschätzung von EZB-Vize Luis de Guindos nicht so schnell verschwinden. „Die derzeit hohe Inflation wird voraussichtlich noch längere Zeit über unserem Ziel bleiben“, sagte de Guindos am Montag auf der Euro Finance Week in Frankfurt. Die Geldpolitik müsse daher weiterhin darauf abzielen, die Unterstützung der Wirtschaft zu verringern.