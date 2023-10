Geldpolitik: EZB-Vize sieht Inflation auf dem Rückmarsch – Ölpreis ist Unsicherheitsfaktor

EZB-Vizechef Luis de Guindos sieht die Inflation weiter auf dem Rückmarsch. Sie dürfte in den nächsten Monaten weiter sinken, sagte der Spanier am Montag. Dies gelte auch für die zugrundeliegende Inflation – also die sogenannte Kernrate, in der besonders schwankungsanfällige Preise ausgeklammert bleiben.